«OTП Банк» в первом квартале снизил прибыль на 7%

«OTП Банк» в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, снизил чистую прибыль на 6,86% – до 5,83 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, активы банка в первом квартале текущего года снизились на 0,64% – до 19,98 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 2,65%, до 14,09 млрд грн, обязательства – на 0,39%, до 16,77 млрд грн, средства клиентов выросли на 2,39%, до 9,18 млрд грн, собственный капитал снизился на 1,92%, до 3,21 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 2,87 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «ОТП Банк» в 2012 году получил чистую прибыль в размере 261,5 млн грн, что на 18,5% меньше показателя 2011 года.

«OTП Банк» создан в 1998 году и на сегодняшний день входит в группу крупных украинских банков. Венгерский OTP Bank владеет 100% акций банка.