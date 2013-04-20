«Альфа-Банк» в первом квартале снизил прибыль на 68%

«Альфа-Банк» в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, снизил чистую прибыль на 67,95% – до 4,84 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, активы банка в первом квартале текущего года выросли на 9,24% – до 27,95 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 8,57%, до 18,69 млрд грн, обязательства – на 10,87%, до 23,83 млрд грн, средства клиентов выросли на 10,79%, до 15,93 млрд грн, собственный капитал – на 0,71%, до 4,13 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 4,64 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Альфа-Банк» в 2012 году увеличил прибыль в 2 раза – до 36,25 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 17,45 млн грн.

«Альфа-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».