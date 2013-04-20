«Дельта Банк» в первом квартале нарастил прибыль в 8 раз

«Дельта Банк» в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, нарастил чистую прибыль в 8 раз – до 97,98 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, активы банка в первом квартале текущего года, по сравнению с первым кварталом предыдущего года, выросли на 41,66% – до 34,75 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 63,16%, до 18,37 млрд грн, обязательства – на 36,8%, до 31,59 млрд грн, средства клиентов выросли на 86,57%, до 22,39 млрд грн, собственный капитал – в 2,2 раза, до 3,16 млрд грн, уставный капитал – в 2,8 раза, до 2,33 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Дельта Банк» в 2012 году сократил прибыль в 4,8 раза – до 97,86 млн грн по сравнению с показателем за 2011 год в размере 469,34 млн грн.

«Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.

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