Министр Миндоходов Клименко принял участие в субботнике на Харьковщине

В Дергачевском районе Харьковской области министр доходов и сборов Украины Александр Клименко принял участие во Всеукраинском субботнике “За чистую Украину” в Национальном мемориальном комплексе “Высота маршала И.Конева”, откуда в 1943 году началась битва за освобождение Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, А.Клименко пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, осмотрел экспозицию музея “Харьковщина в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” и подарил икону “Тайная вечеря” часовне Святого мученика Иоанна Воина при мемориале.

Священник Александр Рыбачук благословил министра на добрые дела. На мемориале А.Клименко выразил готовность помочь в организации реконструкции битвы за Харьков, которую планируется провести 23 августа - в день 70-летия освобождения города. Министр также собственноручно посадил березу на аллее, которая ведет к Мемориальному комплексу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины, сегодня в Харькове А.Клименко также посетит областную детскую клиническую больницу, где проведет брифинг, и центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького.