«Укргазбанк» в первом квартале нарастил прибыль почти в 5 раз

«Укргазбанк» в первом квартале 2013 года нарастил чистую прибыль в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 445,84 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, активы банка в первом квартале текущего года выросли на 1,71% - до 21,22 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - снизились на 2,43%, до 8,44 млрд грн, обязательства – на 0,12%, до 16,99 млрд грн, средства клиентов - выросли на 23,04%, до 8,64 млрд грн, собственный капитал – на 9,79%, до 4,24 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 10 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль «Укргазбанка» по итогам 2012 года составила 1,1 млрд грн, в то время как 2011 год банк закончил с 3,6 млрд грн убытка.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (Киев) создан в 1993 году и входит в группу крупнейших банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.