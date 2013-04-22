На текущей неделе пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1,3270-1,28 - эксперт

На мировом валютном рынке пара EUR/USD на текущей неделе (22–26 апреля 2013 года) будет торговаться в диапазоне 1,3270-1,28, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, оказывать влияние на динамику пары будут данные по индексам PMI в Германии и Франции, а также по индексу делового климата от Центра экономических исследований Ifo. Ситуация в экономике еврозоны по-прежнему напряженная: периферийные страны пребывают в рецессии, а ведущие - стагнируют. Как следствие - евро с февраля просел уже почти на тысячу базисных пунктов, но движется вниз неохотно, требуя серьезных фундаментальных причин.

Основным событием недели для фунта станет публикация предварительных данных по ВВП Великобритании за первый квартал 2013 года. Британская экономика пребывает в рецессии, и основной макроэкономический индикатор ожидается в отрицательном тренде, что может оказать давление на фунт. Тем не менее, пока Банк Англии не определился с вопросом дополнительного стимулирования фунт может двинуться к отметке 1,55.

Японская иена имеет все шансы продолжить свое падение. Глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что Япония пытается перебороть многолетнюю дефляцию и обвинения в конкурентной девальвации будут несправедливыми. Следующей целью движения валюты может стать отметка 101,40 иен за доллар.