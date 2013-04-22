Межбанк в понедельник открылся котировками 8,1370/8,1430 грн/долл.

В понедельник, 22 апреля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,1370/8,1430 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», гривня укрепилась по отношению к евро до 10,6375/10,6470 грн/евро, и по отношению к российскому рублю - до 0,2580/0,2584 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова повысились - 1,3070/1,3072 (пятница - 1,3062/1,3064).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1420/8,1480 грн/долл., к 12:00 гривня укрепилась по отношению к доллару до 8,1380/8,1415 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6395/10,6495 грн/евро, к 12:00 котировки гривни по отношению к евро снизились - 10,6530/10,6635 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2588/0,2592 грн/рубль, к 12:00 гривня укрепилась по отношению к российскому рублю до 0,2586/0,2590 грн/рубль.