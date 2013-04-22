Средний курс продажи наличного доллара в течение недели составит 8,144–8,15 грн. - эксперт

Средний курс продажи наличного доллара на текущей неделе будет оставаться стабильным, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, население начнет подготовку к майским праздникам, вследствие чего может сократиться спрос на наличную валюту, а предложение, наоборот, может увеличиться. С другой стороны, нестабильность на мировых финансовых рынках, особенно на рынке золота, а также неутешительные итоги визита миссии МВФ в Украину будут оказывать давление на гривну. Средний курс продажи наличного доллара в течение недели будет находиться в диапазоне 8,144–8,15 грн.

Средний курс продажи наличного евро будет в границах 10,61–10,91 грн.

Влияние на стоимость российского рубля на текущей неделе будут оказывать данные из США и еврозоны. Поддержать рубль может публикация данных об увеличении темпов роста ВВП США за первый квартал 2013 года и позитивная динамика по продажам на рынке жилья за март. Давление на рубль могут оказать негативные данные по индикатору условий деловой среды в Германии от института IFO и изменению индекса деловой активности PMI для производственного сектора еврозоны за апрель. Прогнозный диапазон колебания среднего курса продажи наличного рубля на текущей неделе – 0,257–0,264 грн.