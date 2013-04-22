Бродский задекларировал 2,6 млн грн доходов за 2012 год

Глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский задекларировал 2,6 млн грн доходов, полученных в 2012 году, включая доходы супруги в 1,12 млн грн, говорится в декларации чиновника, опубликованной в газете «Урядовый курьер» (номер за 20 апреля).

В декларации сказано, что в собственности М.Бродского находится земельный участок в Киевской области площадью 7 940 кв. м и жилой дом в Киевской области площадью 849,8 кв. м. В собственности супруги чиновника находится участок в Киевской области площадью 1934 кв. м, жилой дом в Киевской области площадью 309,6 кв. м, а также 4 квартиры в Киеве площадью 35,5 кв. м, 52 кв. м, 128 кв. м и 204 кв. м. Кроме того, супруга М.Бродского владеет двумя автомобилями 2010-го и 2005-го годов выпуска.

В декларации также сказано, что взносы в уставные фонды предприятий и организаций в 2012 году составили 6,35 млн грн, при этом финансовые обязательства (выплата кредита и процентов по нему) превысили 2,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине стартовала декларационная кампания, которая завершится 1 мая. Вместе с тем, государственные чиновники были обязаны подать декларации о доходах, полученных в 2012 году, не позднее 1 апреля 2013 года.