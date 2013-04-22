Финансовая полиция может стать мощным инструментом в руках олигархов — эксперт

Финансовая полиция, в случае его создания и наделения неограниченными правами, со временем может стать мощным инструментом в руках олигархов, и даже выступить против президента Виктора Януковича.

Об этом сказано в присланном УНИАН комментарии директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко.

"То, что создается — это невероятная концентрация всего худшего в криминальном и силовом плане. И все это получит один человек. Ему президент не будет нужен уже спустя полгода после назначения", — сказано в комментарии Небоженко.

По словам эксперта, больше всего настораживает необъятные полномочия, которыми собираются наделить новую структуру.

"Эта система может выступить и против президента, потому что у нее будут фактически неограниченные полномочия, позволяющие совершить государственный переворот. Если у вас есть в руках оружие, а у других его нет, то искушение использовать свое преимущество очень велико", — считает директор социологической службы "Украинский барометр", сославшись на разработанный в марте правительственный проект.

Одновременно Небоженко предположил, что беспокойство инвесторов также вызывает возможное влияние финансовой полиции на работу отечественного бизнеса, особенно тех, что приближены к оппозиционным политическим силам.

Негативно появление Службы финансовых расследований, по мнению Небоженко, отразится и на инвестиционном климате Украины, поскольку иностранные инвесторы, и без того не жалующие нашу страну в последние годы, еще сильнее сократятся свои вложения в украинскую экономику.

Наверняка против создания СФР выступит и главный кредитный донор Украины на текущий момент — Международный валютный фонд.

Как сообщал УНИАН, в начале марта СМИ сообщили, что правительство подготовило проект закона о создании Службы финансовых расследований. В соответствии с обнародованной информацией, данная служба будет обладать широкими полномочиями по проведению финансовых расследований, и подчиняться непосредственно Президенту Украины.

Позже первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что законопроект требует идейной проработки.

14 марта премьер-министр Украины Николай Азаров дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам не рассматривать проект закона о создании Службы финансовых расследований. Такое решение глава правительства принял после изучения ситуации, в связи с тем, что законопроект не отвечает требованиям времени.

Ранее в комментарии УНИАН партнер юридической фирмы «Лексфор» Юрий Семенюк сказал, что, в случае создания, финансовая полиция может стать мировым рекордсменом по масштабу полномочий.

Президент Центра экономического развития Александр Пасхавер добавил, что создание финансовой полиции укрепит авторитаризм власти.