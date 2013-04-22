«ВТБ Банк» в 1-м квартале снизил прибыль в 7,4 раза

«ВТБ-Банк» в первом квартале 2013 года снизил чистую прибыль в 7,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 78,96 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, активы банка в первом квартале текущего года снизились на 4,31% - до 32,12 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 3,74%, до 22,12 млрд грн, обязательства – на 5,06%, до 28,64 млрд грн, средства клиентов выросли на 6,25%, до 12,88 млрд грн, собственный капитал – на 2,37%, до 3,48 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 5,42 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «ВТБ Банк» в 2012 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) получил убыток в размере 893,49 млн грн, в то время как по итогам 2011 года прибыль банка составляла 106,92 млн грн.

Согласно информации на официальном сайте банка, «ВТБ Банк» в 2012 году по национальным стандартам получил 951,4 млн грн прибыли против 356,97 млн грн убытка в 2011 году.

«ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Более 99,9% акций банка принадлежат российскому «Внешторгбанку».