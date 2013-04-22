Глава МИД в прошлом году заработал 197,2 тыс. грн

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задекларировал 197 243 грн доходов в 2012 году, сказано в декларации министра, опубликованной в газете «Урядовый курьер» за 20 апреля.

Как говорится в декларации, сумма доходов состоит преимущественно из зарплаты, полученной министром. Вместе с тем, в собственности или аренде Л.Кожары находятся земельный участок 990 кв. м и жилой дом в 248 кв. м, а также квартира в 127 кв. м. Расходы на покупку дома в собственность составили 120 тыс. грн.

Л.Кожара также имеет два автомобиля 2007 года выпуска. Сумма средств на банковских счетах министра составляет 6700 грн, а финансовые затраты, связанные с личным страхованием, составили 15 480 грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине стартовала декларационная кампания, которая завершится 1 мая. Вместе с тем, государственные чиновники были обязаны подать декларации о доходах, полученных в 2012 году, не позднее 1 апреля 2013 года.