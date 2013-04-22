Банк «Надра» в первом квартале увеличил прибыль на 46%

Банк «Надра» в первом квартале 2013 года нарастил чистую прибыль на 45,96% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 416 тыс. грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, активы банка в первом квартале текущего года выросли на 0,80% - до 27,91 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 8,38%, до 23,15 млрд грн, обязательства – на 0,93%, до 23,88 млрд грн, средства клиентов выросли на 19,70%, до 10,46 млрд грн, собственный капитал – на 0,01%, до 4,03 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,89 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банк «Надра» в 2012 году, по сравнению с показателем 2011 года, сократил чистую прибыль в 2 раза – до 1,01 млн грн.

Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков.

С 10 февраля 2009 года по 13 августа 2011 г. в банке «Надра» работала временная администрация. Во втором квартале 2011 г. банк провел допэмиссию акций на 3,5 млрд грн. По ее результатам компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, приобрела 89,9659% акций банка.

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