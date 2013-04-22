На закрытии межбанка котировки гривни к доллару выросли до 8,1385/8,1415 грн/долл.

В понедельник, 22 апреля, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно – до 8,1370/8,1430 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд –8,1395/8,1425 грн/долл., к закрытию торгов гривня немного укрепилась по отношению к доллару – до 8,1385/8,1415 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов гривня укрепилась по отношению к евро – до 10,6375/10,6470 грн/евро, к 12:00 – до 10,6160/10,6255 грн/евро, к закрытию торгов – до 10,6105/10,6205 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов гривня укрепилась до 0,2580/0,2584 грн/рубль, к 12:00 – до 0,2573/0,2577 грн/рубль, к закрытию – до 0,2572/0,2576 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6000 (+0.0665).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3035/1,3090.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1420/8,1480 грн/долл, к 12:00 гривня укрепилась по отношению к доллару до 8,1380/8,1415 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками – 10,6395/10,6495 грн/евро, к 12:00 котировки гривни по отношению к евро снизились – 10,6530/10,6635 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2588/0,2592 грн/рубль, к 12:00 гривня укрепилась по отношению к российскому рублю до 0,2586/0,2590 грн/рубль.