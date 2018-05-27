Ограничение наличных расчетов: банкиры в экстазе, граждане в шоке, бизнес в ожидании

Ограничение расчетов наличностью может вступить в законную силу уже в мае-июне, несмотря на продолжительные горячие споры и дискуссии вокруг этой инициативы. На сегодня Нацбанк уже подводит предварительные итоги ее общественного обсуждения, а после их обработки правление НБУ будет готово утвердить необходимое решение. Вопреки заверениям чиновников, что нововведение полезно для страны в целом и среднестатистических граждан в частности, а расчеты наличностью вообще - средневековая дикость на фоне мировых стандартов безналичности и прозрачности, население нервно подсчитывает заначки и пытается спрогнозировать, какую дань с них придется уплатить банковской системе и налоговым органам. Малый же и средний бизнес активно разрабатывает новые «теневые» схемы для уклонения от уплаты налогов.

Что банку хорошо, то гражданам - накладно

В сентябре 2012 года на основании изменений в Гражданский кодекс (статья 1087) Национальный банк получил право устанавливать предельные суммы расчетов наличностью для физических лиц и субъектов хозяйствования. В декабре прошлого года, находясь на посту главы НБУ, Сергей Арбузов спрогнозировал, что порог допустимости стартует со 150 тысяч гривен, и данная норма позволит регуляторам «отслеживать недобросовестных граждан, которые не хотят платить налоги», а также нарастить ВВП страны. «Наличное ограничение на 10% дает рост ВВП на 1,5%», - заявлял тогда Арбузов.

В обнародованном Нацбанком для общественного обсуждения проекте постановления об ограничении наличных расчетов установлен именно этот предел - 150 тыс. грн. Кстати, чиновники стали более осторожными в заявлениях относительно недобросовестных налогоплательщиков, организовали масштабную разъяснительную работу с участием СМИ, утверждая при этом, что новшество не затронет интересы 90% населения. «Изменения нацелены на ограничение наличности в обороте, направление средств в экономику государства, активизацию безналичных расчетов и детенизацию экономики», - заявила замглавы Нацбанка Вера Рычаковская.

Эксперты попытались развеять опасения граждан о возможных «столкновениях» с налоговыми органами, подчеркнув, что действующее законодательство не наделяет налоговиков полномочиями выяснять источники происхождения средств. А граждане, соответственно, не обязаны подтверждать их источники.

В свою очередь, министр доходов и сборов Украины Александр Клименко выступил с поддержкой инициативы НБУ, оценив ее как позитивную «для повышения налоговой культуры в стране».

Между тем, опасения рядовых граждан, возможно, небезосновательные, и существует риск попасть в эти злополучные 10%, на которых налоговые органы могут продемонстрировать новые методы легализации «подматрасных» сбережений.

Данная инициатива нашла поддержку у банкиров. В рамках «круглого стола» на тему: «Развитие системы безналичных расчетов в Украине» представители крупнейших финучреждений наперебой рассказывали о том, что помимо повышения уровня безопасности расчетов нововведение будет способствовать снижению стоимости банковских услуг, поскольку обеспечение оплат наличкой обходится банковской системе достаточно дорого.

«В обороте находится более 220 млрд грн наличности, при этом ежедневные остатки на банковских счетах составляют всего 23-28 млрд грн», - констатировал координатор комитета по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Владимир Еременко.

По прогнозу банкиров, данная норма «не останется незамеченной», поскольку население страны просто привыкло рассчитываться наличностью, а банки будут устанавливать щадящие комиссии, так как для них рост безналичных платежей выгоден. В результате, финучреждения смогут нарастить дешевые ресурсы и оживить кредитование.

Рычаковская, подводя предварительные итоги общественного обсуждения проекта по ограничению наличных расчетов, отметила, что операция по перечислению средств через банк является абсолютно стандартной, поэтому не будет стоить клиенту дороже, чем операция с наличностью.

А исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины, председатель правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов добавил, что при оплате в торговой сети клиент за расчеты не платит, при этом банки обычно устанавливают проценты на остаток по карте.

Заместитель председателя правления «Эрсте Банка» Светлана Черкай сообщила, что банки уже закладывают расходы на операции с наличностью в стоимость своих услуг, даже если сама операция по тарифам банка является бесплатной.

Тем не менее, раньше граждане проводили такие расчеты, минуя банковские комиссии. Конкретные «комиссионные» ни на многочисленных брифингах, ни на запросы журналистов банкиры не обнародуют, что на фоне стагнации в кредитовании и тенденции роста комиссионных доходов в банковской системе также укрепляет уверенность граждан, что раскошелиться придется.

С учетом действующих тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию на примере нескольких крупнейших системных банков, расходы физического лица при покупке автомобиля или недвижимости, включая комиссионные банка за открытие счета, перечисление средств покупателем и снятие наличности продавцом, могут составить от 0,5% до 2,0% от суммы сделки. Представители опрошенных банков также сообщили, что в ближайшее время пересмотр действующих тарифов не планируется.

Монополии снова в выигрыше

К бизнес-сферам, которые, прежде всего, затронут ограничения, относятся торговля недвижимостью и автомобилями, а также аграрный сектор. Крупный бизнес нововведением Нацбанка не напуган.

Вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал спрогнозировал, что рассматриваемая инициатива не приведет к росту цен на недвижимость, по крайней мере, на первичном рынке, поскольку при осуществлении таких сделок в настоящее время уже используются безналичные расчеты. Среди минусов эксперт выделяет повышение расходов населения при осуществлении крупных покупок в связи с оплатой банковских услуг, и акцентирует внимание на необходимости жесткого контроля со стороны государства с целью обеспечения сохранности средств граждан в банках.

Коммерческий директор девелоперской компании «НЕСТ» (ПАО «Недвижимость столицы») Константин Браво согласен - нововведение не отразится на деятельности строительной отрасли. «К примеру, наша компания уже давно работает по безналичной форме расчёта как с клиентами, которые приобретают квартиры, так и с подрядчиками. Безналичная форма расчета более надежная и безопасная и очень удобная. Думаю, все крупные застройщики работают по аналогичной схеме», - сказал он, добавив, что в целом не считает данную меру целесообразной, поскольку она ограничивает свободу граждан.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко подтвердил, что безналичная форма расчетов является традиционной при оплате покупки автомобиля на первичном рынке - внесение наличности в кассу банка с последующим перечислением в пользу автосалона.

Таким образом, ограничение может существенно повлиять только на вторичный рынок недвижимости и торговли автомобилями, где еще используется наличная форма расчетов. При этом операторы первичного рынка, хоть и обеспокоены проблемами своих покупателей и обещают, что цены расти не будут, не говорят и об их снижении, поскольку намерены переложить возрастающие расходы населения на его же плечи.

Наличность активно используется и в аграрном секторе. По мнению генерального директора агрохолдинга HarvEast Саймона Чернявского, идея регуляторов является правильной для государства, поскольку позволит вывести из «тени» обороты по взаиморасчетам за сельскохозяйственную продукцию. «Для крупных товаропроизводителей это ограничение удобно, так как позволит частично уйти от работы с наличностью и от связанных с этим расходов (инкассация и т.п.). Для мелких фермерских хозяйств и физических лиц ограничение создаст неудобства в виду слабого распространения безналичных расчетов, слабо развитой филиальной сетью банков в сельской местности», - поясняет Чернявский. По его мнению, нововведение положительно скажется на скорости расчетов и объемы продаж вырастут за счет легализации «теневых» оборотов, но при этом цена на сельхозпродукцию, вероятнее всего, вырастет.

По сути, каждый из экспертов принимает идею с оговорками. И если представители крупного бизнеса в целом нововведению рады, так только потому, что они могут себе позволить оплатить услуги банка, и он с большей вероятностью даст кредит опять таки крупной компании, а не мелкому СПДшнику. Последний не может принять идею спокойно хотя бы по той простой причине, что сохранность его средств в банке не гарантируется государством, в отличие от средств рядовых граждан. При этом, как показывает практика, достаточно сложно оценить, насколько надежен банк до того, как в нем начнутся проблемы, и еще хуже ситуация с возмещением средств. А получить выручку наличкой и рассчитаться ею с поставщиком и сотрудниками, без документов и налогов, надежнее и привычнее. Поэтому малый бизнес будет «выкручиваться» до последнего.

Что интересно - переполошились по данному вопросу и народные депутаты. Последней интригой стал законопроект мажоритарщика Юрия Деревьянко (зарегистрирован в парламенте 28 марта, №2641), которым он предлагает внести изменения в Гражданский кодекс и запретить Национальному банку ограничивать наличные расчеты, поскольку это противоречит Конституции и ограничивает права граждан. Остается только гадать, какое из двух событий наступит быстрее – принятие постановления об ограничении наличных расчетов правлением НБУ или принятия Верховной Радой указанного законопроекта.

Не введя, подсчитали

В процессе обсуждения введения ограничения банкиры разошлись не на шутку и стали предлагать даже снизить максимальный порог для расчета наличностью в несколько раз. С такой идеей выступил представитель НАБУ В.Еременко. «Если мы переведем в безналичные платежи хотя бы 10%, остатки на корреспондентских счетах банков вырастут вдвое. Это вдвое больше средств на развитие экономики», - отметил банкир.

Примечательно, что согласно статистике Национального банка, по итогам марта объем наличности вне банковской системы в марте вырос на 2,3% (с начала года - на 1,4%) - до 206 млрд грн, а объем остатков на корреспондентских счетах снизился на 14,8% (с начала года - на 7,1%). Вероятно, общественное обсуждение проекта НБУ не прошло даром, и население ринулось обращать деньги в товар, в том числе в автомобили, стоимость которых может вырасти в связи с введением пошлин на импорт. Или в доллары, объем покупки которых традиционно превышает продажу (по данным НБУ, в марте продажа валюты населению на 3 млрд долл. превышает покупку).

По словам Еременко, инфраструктура банковской системы готова к увеличению безналичных расчетов, поскольку в стране более 30 тыс. банкоматов, около 140 тыс. платежных терминалов, достаточное количество отделений банков, и практически каждый украинец владеет одной или более платежными картами.

Экс-министр экономики Виктор Суслов подтверждает, что развитие безналичных расчетов – абсолютно правильная мера, но не считает их инфраструктуру по всей стране достаточно развитой. «Ограничивая оборот наличных денег, можно создать серьезные технические сложности людям, которым проблематично добираться до платежных терминалов и банкоматов», - сказал Суслов. По его мнению, система безналичных расчетов сама по себе постепенно развивается, и не нужно ей мешать и злоупотреблять административными мерами. В то же время, эксперт предложил предусмотреть в законодательном порядке осуществление безналичных расчетов без уплаты комиссионных банкам, чтобы благие намерения не превратились в генератор денежных потоков для банков.

Пресс-служба Национального банка в ответе на запрос УНИАН относительно итогов общественного обсуждения проекта сообщила о поддержке нововведения Министерством доходов и сборов, Государственной службой финансового мониторинга, Независимой ассоциацией банков Украины, Европейской бизнес ассоциацией, а также территориальными управлениями и структурными подразделениями НБУ. В настоящий момент регулятор обрабатывает полученные предложения, в том числе корректируются некоторые вопросы применения депозитного счета нотариуса при расчетах между физлицами, а также рассматривается возможность дополнить проект существующей на сегодня предельной суммой расчетов наличностью между предприятиями и физлицами–предпринимателями в 10 тысяч гривен.

Национальный банк уверяет, что существенных изменений в обнародованный документ ожидать не стоит. Его утверждение планируется в мае–июне текущего года. Но надо отдать должное - по крайней мере, процессом обсуждения нас морально подготовили к неизбежному.

Высокий старт

Предлагаемая для расчетов наличкой граница в 150 тысяч – только первый шаг. «В Европе данный показатель установлен в размере 1-3 тыс. евро, и по мере развития инфраструктуры для безналичных расчетов будет снижаться и сумма ограничений на расчеты наличными», - прогнозирует заместитель председателя правления «Индустриалбанка» Маргарита Ладыженская.

Глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук также полагает, что в дальнейшем максимальный порог будет снижен. Он не видит проблемы в нововведении ни для малого и среднего бизнеса, ни для рядовых граждан. «Малый бизнес адаптируется, поскольку все понимают, что это неизбежно. А для физических лиц вопрос состоит только в том, чтобы пойти в банк и положить наличность на счет», - отметил банкир.

Как и в полезности новшества, эксперты убеждены и в том, что просто ограничить операции с наличностью административными мерами – ничтожно мало для внедрения массовой культуры безналичных платежей. Национальный банк не сможет одолеть «наличное зло» в одиночку, поскольку не все вопросы находятся в его плоскости. Это то, о чем мы постоянно говорим в свете экономических реформ в нашем государстве: просто принимать законы и постановления не достаточно, нужно обеспечивать их «работоспособность». Взять хотя бы решение Кабинета министров (постановление 878 от 29 октября 2010 года) относительно обеспечения предприятиями сферы услуг и розничной торговли наличия терминалов для расчета платежными картами, что должно было быть выполнено в прошлом году. Но это уже другая история…

Ольга Гордиенко (УНИАН)