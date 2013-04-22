«Сбербанк России» в первом квартале увеличил прибыль на 82%

«Сбербанк России» в первом квартале 2013 года нарастил чистую прибыль на 81,98% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 141,43 млн грн. Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, активы банка в первом квартале текущего года выросли на 9,29% - до 29,52 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 0,08%, до 20,14 млрд грн, обязательства – на 9,90%, до 26,29 млрд грн, средства клиентов - на 19,44%, до 15,86 млрд грн, собственный капитал – на 4,52%, до 3,24 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,39 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Сбербанк России» (Киев) в 2012 году увеличил прибыль на 71,2% – до 410,07 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 239,48 млн грн.

«Сбербанк России» работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является дочерним банком «Сбербанка России» (Российская Федерация).