Госдолг еврозоны достиг рекордной отметки в 90,6% ВВП

По данным европейского агентства Евростат, совокупный государственный долг 17 стран еврозоны увеличился в 2012 году до 90,6% ВВП с 87,3% годом ранее, сообщает Прайм.

В целом по ЕС показатель возрос до 85,3% с 82,5% в 2011 году. Дефицит бюджета государств валютного союза сократился в 2012 году до 3,7% с 4,2% в предыдущем году, в то время как в Евросоюзе он уменьшился до 4% с 4,4%.

Максимальный уровень дефицита бюджета был зафиксирован в Испании (10,6%), Греции (10%), Ирландии (7,6%).

"Испании необходимо еще два-три квартала, чтобы полностью вернуть доверие инвесторов. Необходимо убедить их в том, что улучшения в экономике носят структурный характер, а объема рекапитализации банков достаточно для покрытия убытков от невозвратных кредитов", - считает экономист Deutsche Bank в Лондоне Жиль Мек, цитируемый агентством Bloomberg.

На фоне негативной статистики увеличивается курс доллара к евро, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.20 мск доллар подорожал к евро до 1,3050 доллара с 1,3079 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене понизился до 99,80 иены за доллар с 99,82 иены к концу прошлых торгов. К корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США доллар укрепился на 0,04% - до 82,79 пункта.