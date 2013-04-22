«Кредитпромбанк» в первом квартале получил 139 млн грн убытка

«Кредитпромбанк» в первом квартале 2013 года получил 139,31 млн грн убытка против 3,1 млн грн прибыли в первом квартале 2012 года.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, активы банка в первом квартале текущего года снизились на 9,72% - до 11,03 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 9,21%, до 9,16 млрд грн, обязательства – на 10,47%, до 9,09 млрд грн, средства клиентов выросли на 8,32%, до 6,53 млрд грн, собственный капитал снизился на 6,04%, до 1,94 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 2,64 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Кредитпромбанк» в 2012 году получил убыток в размере 48,87 млн грн.

«Кредитпромбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

В марте текущего года собственник «Дельта Банка» Николай Лагун сконцентрировал 100% акций «Кредитпромбанка», процесс слияния двух банков будет завершен до 1 июля.