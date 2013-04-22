Более 200 таможенников были привлечены к дисциплинарной ответственности в 1-м квартале

В результате введения программы профилактики коррупции на таможне к дисциплинарной ответственности за нарушение служебных обязанностей привлечены 249 таможенников, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Сотрудники управления внутренней безопасности Миндоходов, по данным министерства, самостоятельно выявили 42 случая коррупционных действий и других правонарушений со стороны таможенников и передали соответствующую информацию в правоохранительные органы.

Кроме того, с профилактической целью с таможенниками, в том числе высокопоставленными, велись беседы – личные (493 беседы) и коллективные (1116 бесед) – и проверки. «В 1-м квартале удалось провести 43 расследования, 218 служебных проверок и 40 контрольных мероприятий, направленных на предупреждение возможных фактов коррупционных и противоправных действий», - сообщили в Миндоходов.

В министерстве также обратили внимание, что обо всех случаях, имеющих признаки злоупотреблений, можно сообщать на горячую линию сервиса «Пульс» Министерства доходов и сборов по телефону (044) 284-00-07. Все обращения будут оперативно и объективно проверены, а проблемы – решены, уверены в министерстве.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов намерено совершенствовать антикоррупционную практику на таможне в тесном сотрудничестве и при консультационной помощи Европейского банка реконструкции и развития, заявил министр Александр Клименко в ходе встречи с делегацией ЕБРР в Киеве.

А.Клименко сообщил представителям ЕБРР, что в министерстве внедряется отработанная в налоговых органах система внутреннего аудита, позволяющая предупреждать случаи коррупционных деяний. Ее особенность в том, что акцент делается на профилактике и предупреждении правонарушений, а не на борьбе с последствиями, а анализ коррупционных рисков в рамках такой системы проводится как на региональном уровне, так и на уровне отдельных инспекций.

Кроме того, с середины февраля в Украине по распоряжению министра доходов и сборов действует спецоперация «Госграница 2013», в результате которой в бюджет дополнительно привлечены 68,9 млн грн.