«Брокбизнесбанк» в первом квартале нарастил прибыль на 39%

«Брокбизнесбанк» в первом квартале 2013 года нарастил чистую прибыль на 39,42% по сравнению с первым кварталом 2012 года - до 2,88 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, активы банка в первом квартале текущего года выросли на 2,78% - до 17,4 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 2,81%, до 14,26 млрд грн, обязательства – на 3,34%, до 14,48 млрд грн, средства клиентов - на 1,68%, до 12,55 млрд грн, собственный капитал - на 0,07%, до 2,92 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 2,52 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Брокбизнесбанк» в 2012 году снизил прибыль в 44 раза - до 518 тыс. грн, в то время как по итогам 2011 года прибыль составила 22,8 млн грн.

Справка УНИАН. «Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. Основными акционерами банка на 1 октября 2012 года являлись Сергей Буряк – 48,6007% и Александр Буряк – 46,9930%. В декабре 2012 года они уравняли участие в уставном капитале банка и владеют по 48,2497% акций кредитно-финансового учреждения.