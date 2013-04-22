Банк «Хрещатик» объяснил снижение финрезультатов переходом на МСФО

Банк «Хрещатик» объяснил некоторое снижение финансовых показателей в первом квартале 2013 года переходом на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), сообщила УНИАН пресс-служба банка.

«Относительное снижение некоторых показателей деятельности банка связано с требованием Национального банка начиная с 1 января 2013 года предоставлять и обнародовать финансовую отчетность исключительно по международным стандартам», - цитирует пресс-служба главного бухгалтера банка Валентину Юр.

«С этого года вся банковская система по требованию международных финансовых организаций перешла на международные стандарты учета, в основе которых лежат несколько иные принципы формирования отчетности, что и сказалось на тех или иных показателях», - добавила главный бухгалтер.

Пресс-служба сообщает, что в первом квартале 2013 года активы банка «Хрещатик» снизились на 5,7%, кредиты и задолженность клиентов – на 6,6%, обязательства – на 6,3%. Вместе с тем, средства клиентов выросли на 3,5%, а собственный капитал - на 1,2%.

Чистая прибыль банка в январе-марте 2013 года составила 1,33 млн грн, при этом показатель чистой прибыли за первый квартал 2012 года для сравнения банком не сообщается.

Также согласно сообщению, за год (с 1 апреля 2012 по 1 апреля 2013 года) активы банка выросли на 10,11% - до 8,33 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 5%, до 4,22 млрд грн, обязательства — на 10,41%, до 7,62 млрд грн, средства клиентов – на 24,33%, до 5,97 млрд грн, собственный капитал – на 7,03%, до 709 млн грн, уставный капитал не изменился и составляет 828,83 млн грн.

Как сообщал УНИАН, банк «Хрещатик» в 2012 году получил 38,129 млн грн прибыли, в то время как по итогам 2011 года убыток банка составил 35,955 млн.

Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков.

На 1 января 2013 года акционерами банка являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,4427%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 24,9397%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 21,0320%.