На торгах во вторник не исключено падение евро - эксперт

На торгах во вторник, 23 апреля, поддержкой для евро могут стать результаты президентских выборов в Италии - шансы на скорое разрешение политического ступора в стране выросли, а, значит, должен повысится и спрос на евро, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Напомним, президентом Италии во второй раз стал 87-летний Наполитано, он устраивает все правящие силы в стране. Повторное избрание Наполитано на высший государственный пост является беспрецедентным - никогда ранее в истории республики один и тот же человек не становился президентом дважды. Таким образом, он стал одиннадцатым и двенадцатым президентом Итальянской Республики.

Между тем, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, с другой стороны, неопределенность и давление на евро исходят от макроэкономической статистики, запланированной на сегодня, 23 апреля. Ожидается, что предварительные данные индекса PMI для производственного сектора еврозоны за апрель продемонстрируют снижение до 46,7 пунктов против 46,8 пунктов в марте. Если эти прогнозы оправдаются, то евро может упасть до отметки 1,30, а затем и до 1,2940.

На валютную пару GBP/USD давление может оказать увеличение объёма потребности государства в заёмных средствах за март. Ожидается, что показатель вырастет до 18.0B против падения до -1.5B в феврале. В случае публикации данных в соответствии с прогнозом, GBP/USD может понизиться до 1,5285.

На динамику валютной пары USD/JPY в краткосрочной перспективе могут оказывать влияние данные из США о продажах на первичном рынке жилья за март. Положительная статистика из США может отразиться пробоем уровня 99,50 и дальнейшим ростом валютной пары до 99,90.