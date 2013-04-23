Межбанк во вторник открылся котировками 8,1390/8,1430 грн/долл.

Во вторник, 23 апреля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни снизились по отношению к доллару США до 8,1390/8,1430 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов гривня также снизилась по отношению к евро до 10,6360/10,6430 грн/евро и по отношению к российскому рублю - до 0,2573/0,2577 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3072/1,3074 (понедельник — 1,3070/1,3072).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 апреля, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно – до 8,1370/8,1430 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд –8,1395/8,1425 грн/долл., к закрытию торгов гривня немного укрепилась по отношению к доллару – до 8,1385/8,1415 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов гривня укрепилась по отношению к евро – до 10,6375/10,6470 грн/евро, к 12:00 – до 10,6160/10,6255 грн/евро, к закрытию торгов – до 10,6105/10,6205 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов гривня укрепилась до 0,2580/0,2584 грн/рубль, к 12:00 – до 0,2573/0,2577 грн/рубль, к закрытию – до 0,2572/0,2576 грн/рубль.