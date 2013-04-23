Бизнес теряет 27 млрд грн ежегодно из-за остановки предприятий для проверок - замглавы ФРУ

Ежегодные потери бизнеса от остановки предприятий для проведения различных проверок, количество которых только в прошлом году составило порядка 2 млн, достигает 27 млрд грн в год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации работодателей Украины со ссылкой на заместителя главы Совета Федерации Алексея Мирошниченко.

"Федерация работодателей Украины составила реестр органов, которые могут проверить любое предприятие. Всего их 70. При этом 44 из них имеют право остановить работу бизнеса", - цитирует пресс-служба А.Мирошниченко.

По его словам, остановка работы ресторана несет до 15 тыс. грн потерь за каждый день простоя. «Парикмахерская при таких обстоятельствах теряет около 1000 грн за день. А у представителей крупного бизнеса эти цифры будут намного выше. Хлебокомбинат теряет от 100 до 225 тыс. грн., а металлургический комбинат - до 4 млн грн за один день", - отметил А. Мирошниченко.

Он также сообщил, что в прошлом году бизнес пережил более 2 млн проверок контролирующими органами, причем более 40% проверок были внеплановыми. Сумма наложенных штрафных санкций на бизнес, по словам А.Мирошниченко, составила 3 млрд грн, из которых в бюджет поступило только 900 млн грн.

Зампредседателя Совета ФРУ отметил, что в этой связи одной из главных задач Федерации работодателей Украины является содействие тому, чтобы без решения суда ни одно государственное учреждение не имело права останавливать или приостанавливать работу бизнеса в Украине.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на рассмотрение в парламент был вынесен законопроект № 2839 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам государственного контроля в сфере хозяйственной деятельности», подготовленный Кабинетом министров Украины и предусматривающий административную ответственность (в виде штрафа) чиновника за превышение должностных полномочий в ходе проведения проверок.