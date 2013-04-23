Украина договорилась с Таможенным союзом о статусе наблюдателя, заявляет Азаров

Украина договорилась с Таможенным союзом о предоставлении статуса наблюдателя в этой организации, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с журналистами иностранных СМИ, передает РИА «Новости».

«На мой взгляд, уже решение принято, и речь идет о технических формулировках», - сказал Н.Азаров. Он добавил, что состоялись встречи с представителями Казахстана и Беларуси, и сейчас идет отработка технических моментов.

"Сейчас идет отработка, мы создали в правительстве рабочую группу по подготовке документов, которые должны быть подписаны президентами. Мы договорились, и сейчас завершаются технические переговоры по формулировкам. Мы будем наблюдателями в Таможенном союзе, мы будем иметь представительство при Евразийской экономической комиссии, соответственно, руководитель представительства получит возможность участвовать в заседании коллегии Евразийского союза, принимать участие в подготовке документов, но он не обладает правом голоса», - сказал Н.Азаров.

На вопрос журналистов о том, планируется ли в конце мая на встрече президентов подписание документов о статусе Украины как наблюдателя, Н.Азаров ответил: "Да".

Как сообщал УНИАН, 19 марта премьер-министр Н.Азаров сообщил, что Украина ведет переговоры с Таможенным союзом о получении статуса наблюдателя.

5 апреля Президент Виктор Янукович заявил, что Украина надеется получить статус наблюдателя в этом объединении.

«Последнее предложение, которое я озвучил во время встречи с Президентом России, - о том, чтобы мы все же нашли формат наших отношений, а мы на данном этапе видим его как формат наблюдателя», - подчеркнул В.Янукович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советник Путина называет самообманом статус наблюдателя в Таможенном союзе