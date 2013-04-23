Прокуратура выявила нарушения в деятельности Нацкомфинуслуг

Прокуратура в результате проведенной в марте текущего года проверки выявила нарушения в деятельности Национальной комиссии в сфере регулирования рынков финансовых услуг, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению, на основании многочисленных жалоб потребителей финансовых услуг и сообщений в средствах массовой информации органы прокуратуры проверили выполнение требований законодательства Нацкомфинуслуг. По итогам проверки установлено ненадлежащее осуществление госрегулирования и надзора за предоставлением финансовых услуг вследствие волокиты, неоднозначного применения норм законодательства, неполноты проверок и взыскания штрафных санкций. Также установлены нарушения требований законодательства об обращениях граждан и государственной службе.

Как сообщается, по итогам проверки прокуратура вынесла представление главе Нацкомфинуслуг, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщал УНИАН, Нацкомфинуслуг в 2012 году зарегистрировала 59 новых финансовых учреждений. Количество финансовых компаний выросло до 308 с 251, ломбардов - до 474 с 456 и кредитных учреждений - до 708 с 691. В то же время сократилось количество страховых компаний до 414 с 442, негосударственных пенсионных фондов - до 94 с 96 и администраторов негосударственных пенсионных фондов - до 37 с 40.

В ноябре Нацкомфинуслуг аннулировала все страховые лицензии 24 страховым компаниям, исключила их из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о регистрации финучреждения за систематическое нарушение законодательства о финансовых услугах.

Справка УНИАН. Национальная комиссия в сфере регулирования рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) является государственным органом, подчиненным Президенту и подотчетным Верховной Раде Украины. Комиссия осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (кроме банков), в том числе осуществляет надзор за страховыми компаниями, кредитными учреждениями, негосударственными пенсионными фондами и финансовыми компаниями.