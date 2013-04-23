Вопрос о статусе Украины в ТС пока не решен - Минэкономразвития РФ

Окончательное решение о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая является наднациональным регулирующим органом Таможенного союза, еще не принято.

Как сообщает "Прайм", об этом заявил заместитель главы Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Лихачев.

"Действительно, украинская сторона подготовила и направила нам проект меморандума о присвоении Украине статуса наблюдателя при ЕЭК. У них есть статус наблюдателя при ЕврАзЭС, таким образом, они предложили нам рассмотреть возможность стать наблюдателем при ЕЭК. Этот документ мы действительно получили, и сейчас идут переговоры и в двустороннем формате, и сегодня на заседании совета ЕЭК обсуждался этот вопрос - о дальнейших усилиях по подготовке этого меморандума. Но от этого вопрос решенным не является", - сказал замминистра.

Отвечая на вопрос, может ли меморандум быть подписан уже в мае на президентском уровне, А.Лихачев заметил, что "все возможно". "Но пока, я считаю, что на этот вопрос однозначно ответить сложно", - добавил он.

Как сообщалось, Украина договорилась с Таможенным союзом о статусе наблюдателя в этой организации, сказал украинский премьер Николай Азаров на встрече с представителями СМИ. "На мой взгляд, уже решение принято, и речь идет о технических формулировках", — сказал Н.Азаров. Он добавил, что состоялись встречи с представителями Казахстана и Белоруссии, и сейчас идет отработка технических моментов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли в конце мая на встрече президентов подписание документов о статусе Украины как наблюдателя, Н.Азаров ответил: "Да".