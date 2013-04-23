В Украину прибыла делегация ЕБРР для обсуждения антикоррупционных инициатив

В Украине начала работу делегация Европейского банка реконструкции и развития, посетившая нашу страну для встречи с властями и представителями бизнеса с целью обсуждения ряда антикоррупционных инициатив.

Об этом в интервью радиостанции «Голос Америки» сообщил президент ЕБРР Суму Чакрабарти.

«На этой неделе в Украину прибыла наша миссия, чтобы обсудить некоторые идеи антикоррупционных инициатив. Мы рассмотрим эти идеи на протяжении двух месяцев. Надеюсь, к лету сможем достичь договоренности с украинским правительством и бизнесом», - сказал глава Банка.

При этом он подчеркнул, что публичность в сфере антикоррупционных мер не является для Банка привычным явлением. «Как правило, мы обсуждаем такие вещи в частном порядке. Но мы уже годами говорим об этом с украинским правительством, и ситуация достигла такого уровня, когда наши акционеры, Совет директоров ЕБРР решили, что я должен пойти и донести эту мысль Президенту Украины и обсудить этот вопрос с представителями бизнеса», - сообщил С. Чакрабарти.

Он также обратил внимание, что вопрос борьбы с коррупцией обсуждается не только со стороны ЕБРР. «Это ведь не то, что какая-то международная организация пришла и сказала, что есть такая проблема. Это люди в Украине говорят, что проблема действительно существует. Но двигаться вперед мы можем только вместе – украинское правительство, бизнес-сообщество, Всемирный банк, ЕБРР и МВФ. Мы взяли лидерскую роль на себя», - отметил глава ЕБРР.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе делегация ЕБРР провела встречу с делегацией Министерства доходов и сборов во главе с министром Александром Клименко. Миндоходов выразило намерение усовершенствовать антикоррупционную практику на таможне в тесном сотрудничестве и при консультационной помощи Европейского банка реконструкции и развития.

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