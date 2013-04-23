Активы банковской системы Украины в 1-м квартале выросли до 1,145 трлн грн - НАБУ

Объем чистых активов банковской системы Украины в первом квартале 2013 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 1 145,45 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, за первый квартал текущего года чистые активы банковской системы Украины выросли на 18,26 млрд грн, в то время как за аналогичный период прошлого года - на 28,36 млрд грн. Рост активов в течение января-марта т.г. произошел за счет увеличения портфеля корпоративных кредитов на 10,38 млрд грн и портфеля финансовых инвестиций на 27,35 млрд грн.

По оценкам экспертов НАБУ, государственные ценные бумаги остаются приоритетными для инвестирования. Объем инвестиций банков в госбумаги с начала года вырос на 10,83 млрд грн (по сумме основного долга) и на 1 апреля составлял 62,2% в инвестиционном портфеле банковской системы.

Также сообщается, что за первый квартал 2013 г. средства предприятий и населения выросли на 3,98 млрд грн и 20,51 млрд грн, соответственно. Банки продолжают привлекать преимущественно срочные депозиты населения, объем которых в январе-марте т.г. вырос на 16,26 млрд грн - до 305,39 млрд грн.

По мнению экспертов НАБУ, доходность банковских учреждений выросла за счет оптимизации структуры активов банков и роста доли доходных активов. Объем чистой прибыли банковской системы Украины в первом квартале текущего года в 1,8 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года на фоне относительно устойчивых показателей чистого спрэда (3,28% в первом квартале 2013 года против 3,75% в 2012 году) и маржи (3,95% против 4,51%).

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в марте 2013 года выросли на 0,9% - до 1,147 трлн грн, обязательства - на 0,8%, до 970,7 млрд грн, капитал - на 1,7%, до 176,7 млрд грн.

Прибыль банков Украины в январе-марте 2013 года составила 3,1 млн грн, что в 1,8 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года (1,7 млрд грн), при этом доходы банков выросли на 7,8% - до 38 млрд грн, расходы - на 4%, до 34,9 млрд грн.