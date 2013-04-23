Банк «Форум» меняет торговый знак и проводит ребрендинг отделений

Банк «Форум» с апреля текущего года меняет торговый знак и проводит ребрендинг своих отделений, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, с апреля банк продолжит деятельность под новым логотипом. «С новым логотипом мы не только меняем торговый знак и ребрендируем отделения, но и актуализируем намерение «Форум Банка» максимально полно соответствовать рынку, желаниям и потребностям наших клиентов, сотрудников, партнеров и акционеров», — цитирует пресс-служба председателя правления банка Андрея Яцуру.

Как сообщал УНИАН, «Смарт-Холдинг» планирует провести слияние приобретенного в 2012 году банка «Форум» и «БМ Банка», по которому уже согласованы индикативные условия покупки. После завершения ребрендинга банк «Форум» останется универсальным финучреждением. Компания «Смарт-Холдинг» объявила о закрытии сделки по приобретению 96,0635% акций ПАО «Банк Форум» 30 октября 2012 года. В феврале этого года «Смарт-Холдинг» и акционеры «БМ Банка» подписали меморандум об индикативных условиях сделки купли-продажи 100% акций финучреждения.

Банк «Форум» работает на рынке Украины с 1994 года, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 9,31 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 7,28 млрд грн, обязательства - 7,83 млрд грн, средства клиентов - 6,32 млрд грн, собственный капитал - 1,48 млрд грн, уставный капитал - 5,93 млрд грн. В первом квартале банк получил прибыль в размере 1,91 млн грн.

«Смарт-Холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горнометаллургическом комплексе («Метинвест»), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов («Смарт-Нерудпром»), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке («Верес»), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром «Смарт-Холдинга» является Вадим Новинский.