Миндоходов в январе-марте увеличило возмещение НДС на 20,4%

Министерство доходов и сборов Украины в первом квартале 2013 года увеличило возмещение налога на добавленную стоимость на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,7 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«По сравнению с прошлым годом объем возмещения увеличен на 20,4%, или на 2,3 млрд грн», - сказано в сообщении пресс-службы.

При этом за три месяца текущего года в автоматическом режиме НДС получили 352 налогоплательщика на сумму 5,3 млрд грн.

При этом пресс-служба Миндоходов отмечает, что количество получателей НДС в автоматическом режиме могло бы значительно возрасти, если бы плательщики придерживались определенных критериев. В частности, для большинства предприятий непреодолимым препятствием на пути получения НДС в автоматическом режиме остается низкий уровень заработной платы. «Только по декларациям за февраль 2013 года количество плательщиков, которые не соответствовали этому критерию, по сравнению с прошлым годом выросло на 168 субъектов», - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН,в марте т.г. количество плательщиков НДС в Украине увеличилось на 3,4 тыс. – до 241 тыс. Росту количества плательщиков НДС в значительной степени способствовало упрощение процедуры регистрации и выдачи свидетельства плательщика данного налога.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, объем возмещенного налога на добавленную стоимость в Украине в январе-феврале 2013 года вырос на 1,5 млрд грн (на 20,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 8,8 млрд грн.

Впервые за годы независимости Украины НДС в автоматическом режиме стали возмещать с марта 2011 года. Тогда из 1971 подавших документы на возмещение НДС предприятий компьютер выбрал всего 24. Остальные предприятия не смогли попасть в список на автоматическое возмещение НДС в основном по двум причинам – низкая заработная плата и проведение рисковых операций.