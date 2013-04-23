На закрытии межбанка гривня укрепилась к доллару

Во вторник, 23 апреля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни снизились по отношению к доллару США до 8,1390/8,1430 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд — до 8,1400/8,1420 грн/долл., к закрытию торгов гривня укрепилась до 8,1350/8,1390 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов гривня снизилась по отношению к евро до 10,6360/10,6430 грн/евро, к 12:00 — укрепилась до 10,5660/10,5745 грн/евро, к закрытию торгов — снизилась до 10,5675/10,5790 грн/евро.

На открытии торгов гривня снизилась по отношению к российскому рублю до 0,2573/0,2577 грн/рубль, к 12:00 — укрепилась до 0,2564/0,2568 грн/рубль, к закрытию — снизилась до 0,2566/0,2570 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6950 (+0.0705).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3072/1,3074, а к 12:00 упали до 1,2997/1,2999.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 апреля, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно – до 8,1370/8,1430 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,1395/8,1425 грн/долл., к закрытию торгов гривня немного укрепилась по отношению к доллару – до 8,1385/8,1415 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов гривня укрепилась по отношению к евро – до 10,6375/10,6470 грн/евро, к 12:00 – до 10,6160/10,6255 грн/евро, к закрытию торгов – до 10,6105/10,6205 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов гривня укрепилась до 0,2580/0,2584 грн/рубль, к 12:00 – до 0,2573/0,2577 грн/рубль, к закрытию – до 0,2572/0,2576 грн/рубль.