Янукович одобрил изменения к госбюджету, принятые большинством на Банковой

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 176-VII «О внесении изменений в статью 6 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля большинство Верховной Рады приняло Закон «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (о государственных гарантиях). За это решение проголосовали 230 народных депутатов, присутствовавших на заседании ВР, которое проходило в помещении парламентских комитетов по улице Банковой.

Законом вносятся изменения в пункты 1 и 3 статьи 6 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

В соответствии с законом, пунктом первым статьи 6 устанавливается, что в 2013 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 50 млн грн по решению Кабинета министров Украины для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств по заимствованиям субъектов хозяйствования - резидентов Украины государственного сектора экономики для кредитования проектов инвестиционного характера на объектах, которые имеют общегосударственное значение.

В том числе по таким возможным направлениям: по обязательствам Государственного агентства автомобильных дорог Украины; по обязательствам ПАО «Украинский банк реконструкции и развития; по заимствованиям Государственного ипотечного учреждения; по обязательствам субъектов хозяйствования, объекты государственной собственности которых относятся к сфере управления Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, которые осуществляют реализацию национальных проектов.

А также для финансирования инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов развития, которые имеют стратегическое значение и реализация которых будет содействовать развитию экономики Украины, в том числе экспорто-ориентированных и энергосберегающих проектов; для реализации проекта строительства мостового перехода через реку Днепр в Запорожье.

Условия предоставления государственных гарантий устанавливаются Кабмином.

При этом Госагентство автомобильных дорог освобождается от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям и вносить плату за предоставление государственных гарантий.

Пунктом третьим статьи 6 определяется, что условия предоставления госгарантий устанавливается Кабмином. Главные распорядители бюджетных средств по решению правительства могут освобождаться от обязательства предоставлять имущественное или иное обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям и вносить плату за их предоставление.