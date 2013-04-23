Банк «Финансы и кредит» в первом квартале увеличил прибыль в 50 раз

Банк «Финансы и кредит» в первом квартале текущего года увеличил прибыль в 50,33 раза - до 1,51 млн грн, что более чем на 1,48 млн грн больше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистые активы банка выросли на 3,32%, или 758 млн грн, - до 23,7 млрд грн.

Кредитный портфель банка на 1 апреля т.г. составил около 20,5 млрд грн, в том числе кредиты юрдических лиц – 16,8 млрд грн. Объем средств на срочных депозитных счетах клиентов-физлиц за отчетный период вырос на 9,55%, или 706 млн грн, - до 8,1 млрд грн. На 1 апреля объем средств частных клиентов банка на депозитных и текущих счетах банка составил более 9,1 млрд грн, при этом в банке открыто более 161,4 тыс. срочных депозитных счетов и более 262 тыс. текущих счетов клиентов-физлиц. Уставный капитал банка по состоянию на 1 апреля составил 2,1 млрд грн.

Также сообщается, что на 1 апреля в банке работает более 4,2 тыс. сотрудников, а региональная сеть включает 15 филиалов и 306 безбалансовых отделений по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, банк «Финансы и кредит» в 2012 году получил 3,166 млн грн прибыли, тогда как по итогам 2011 года убыток банка составил 79,163 млн грн.

Банк «Финансы и кредит» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

Согласно информации на сайте банка, его основными акционерами на 1 января 2013 года являлись компании «Аскания» (46,55%) и F&C Realty (49,58%). В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.