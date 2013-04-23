Минфин привлек в госбюджет 3,2 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 23 апреля

Министерство финансов Украины во вторник, 23 апреля, привлекло в государственный бюджет 3,2 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 300,697 млн грн по двум удовлетворенным из 4 поданных заявок на приобретение госбумаг со сроком обращения 329 дней и доходностью 10%; 1589,802 млн грн по всем трем поданным заявкам на приобретение 5-летних госбумаг с доходностью 14,25%; 1313,485 млн грн по всем двум поданным заявкам на приобретение 7-летних госбумаг с доходностью 14,30%.

Как сообщал УНИАН, Минфин в апреле 2013 года запланировал и провел четыре аукциона по продаже ОВГЗ - 2, 9, 16 и 23 апреля, при этом размещение валютных госбумаг не планировалось.

Справка УНИАН. По состоянию на 23 апреля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 213,595 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 125,871 млрд грн, в собственности банков - 75,414 млрд грн, нерезидентов - 5,109 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.