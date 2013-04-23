Теффт: американские компании опасаются выходить на украинский рынок

Американские компании, уже работающие на украинском рынке, не уходят отсюда, но и не развиваются, а новые – не заходят, потому что опасаются слишком высоких рисков ведения бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт во время общения со студентами Киевского национального экономического университета.

«Я работаю в Украине уже три года и не помню примеров, когда американские компании уходили бы с рынка. Вместе с тем, они не развиваются – не строят новых производственных мощностей, потому что боятся. Слишком высоки риски. Причем высокие риски не позволяют и новым компаниям заходить на украинский рынок», - сказал Дж.Теффт.

Он подчеркнул, что, выбирая между развивающимися рынками Европы, американский бизнес предпочитает работать с Польшей, Болгарией, но не с Украиной. «Иностранные инвесторы дважды подумают, куда вкладывать деньги, если видят перед собой альтернативу в виде более прогнозируемых и приветливых рынков. Я много слышал историй о том, что американские инвесторы отказывались ехать сюда, когда слышали отчеты уже работающих тут компаний о том, какие проблемы они испытывают», - подчеркнул дипломат.

По его мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации является верховенство закона и успешная борьба с проявлениями коррупции. «Власть следует свести к интересам служения народу, а не частным интересам. Отсутствие верховенства права, коррупция душат экономику. При этом само понимание системности коррупции мешает экономическому росту», - уверен посол США.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов Европейской Бизнес Ассоциации, индекс инвестиционной привлекательности Украины в первом квартале 2013 года не изменился и составляет 2,12 балла из 5 возможных, этот показатель является наихудшим за последние четыре года. Порядка 72,5% руководителей предприятий различных отраслей промышленности в Украине не ожидают изменений в экономической ситуации в ближайшие месяцы, при этом основными проблемами ведения бизнеса они называют низкий спрос на продукцию и нехватка ликвидности.

Вместе с тем, по мнению президента Американской торговой палаты Хорхе Зукоски, повышение национальной конкурентоспособности и прогресс во внедрении необходимых реформ тесно связаны с открытостью власти к диалогу с деловым сообществом и готовностью учитывать пожелания бизнеса при разработке законодательных инициатив.