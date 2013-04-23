«ПриватБанк» в первом квартале нарастил прибыль в 2,3 раза

«ПриватБанк» в первом квартале 2013 года нарастил прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — до 624,23 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, активы банка за отчетный период выросли на 1,45% - до 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 6,24%, до 121,02 млрд грн, обязательства – на 1,20%, до 155,97 млрд грн, средства клиентов - на 2,02%, до 108,5 млрд грн, собственный капитал - на 3,6%, до 18,96 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 14,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль «ПриватБанка» по итогам 2012 года составила более 1,5 млрд грн, что на 5% больше показателя прибыли в 2011 году.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются И.Коломойский и Г.Боголюбов (по 50%).