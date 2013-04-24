Модернизировать Минэкономразвития будут «ERNST & YOUNG» и «PWC Украина»

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов инициировал масштабный проект по модернизации министерства при участии компаний «ERNST & YOUNG» и PricewaterhouseCoopers с целью превращения его в мощный центр формирования и реализации экономической политики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Перспективу сотрудничества в рамках начала проекта по модернизации министерства И.Прасолов обсудил с представителями компаний «ERNST & YOUNG» и PricewaterhouseCoopers («PWC Украина»)

«У нас есть собственные наработки, а у вас - большой опыт работы и понимание украинского рынка. Проанализировав нашу деятельность и применив передовой мировой опыт, мы хотим построить эффективное министерство, избрав наиболее оптимальный вариант управления экономикой именно в Украине», - отметил И.Прасолов.

В рамках работы над проектом по модернизации Минэкономразвития, отмечают в пресс-службе, в январе 2013 года была разработана Концепция реформирования министерства, где определены цели, направления и этапы реформирования ведомства. В феврале-марте был проведен первый этап отбора международных консалтинговых компаний.

«Мы готовы полностью вас поддерживать, потому что для нас это не только интересная задача сделать консультационный проект, мы знаем, что вы делаете, и хотим, чтобы у вас все вышло, чтобы бизнесу - и украинскому, и мировому - комфортно работалось в Украине», - сказал представитель «ERNST & YOUNG» Артем Козловский.

В рамках второго этапа отбора министр предложил «ERNST & YOUNG» и PricewaterhouseCoopers («PWC Украина») подготовить предложения по ориентировочному графику работ и организационному обеспечению реализации проекта по модернизации министерства.

«Нам нужно очень быстро определиться и принимать решение в максимально сжатые сроки, с тем, чтобы уже после майских праздников приступить к работе», - подчеркнул И.Прасолов.

Как сообщал УНИАН, И.Прасолов 16 апреля сообщил, что Министерство экономического развития и торговли Украины ведет отбор нескольких консалтинговых компаний, которые имеют опыт в государственном управлении, с целью провести реорганизацию министерства и сделать его одним из лучших министерств экономического развития в мире.