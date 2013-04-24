На пару EUR/USD в среду основное давление окажут статданные из Германии - эксперт

Для валютной пары EUR/USD важными в среду, 24 апреля, станут данные об изменении индикатора условий деловой среды Германии от института IFO за апрель - если будет зафиксировано падение делового доверия, то пара может упасть до уровня 1,2900, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

В противном случае, по их мнению, возможно восстановление пары до отметки 1,3025.

Пара GBP/USD в среду будет торговаться в диапазоне 1,5220-1, 5285. Между тем, судя по вчерашней реакции пары на негативные данные по состоянию государственных финансов Великобритании (заем средств за март вырос до 31,3 млрд против прогнозируемых 18 млрд), пара настроена на укрепление.

На динамику валютной USD/JPY в краткосрочной перспективе могут оказывать влияние ожидания решения по процентной ставке ЦБ Японии 26 апреля. После пробоя уровня сопротивления 99,90 целью для пары станет 100 и далее 100,45.