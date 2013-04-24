ПУМБ в первом квартале увеличил прибыль в 2,3 раза

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ) в первом квартале 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличил чистую прибыль в 2,3 раза – до 89,5 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, чистый процентный доход за первый квартал т.г. вырос на 3,3% – до 388 млн грн, чистый комиссионный доход – на 36,1%, до 106,2 млн грн.

Также сообщается, что активы банка за первый квартал т.г. выросли на 7,4% – до 30,3 млрд грн, кредитный портфель – на 0,6%, до 20,9 млрд грн, средства клиентов – на 9,4%, до 19,1 млрд грн, собственный капитал – на 2,4%, до 4,3 млрд грн.

«Снижение стоимости привлечения гривневых ресурсов в первом квартале позволило ПУМБ активизировать кредитование бизнеса и частных клиентов. При этом прирост средств клиентов составил 9,4%, или более 1,6 млрд грн, что говорит о высоком доверии клиентов к банку. В начале года ПУМБ сделал серьезный шаг на пути к повышению собственной эффективности – осуществил переход на новую автоматизированную банковскую систему, что позволит уже в этом году значительно снизить операционные издержки, повысить качество и скорость оказания услуг», − цитирует пресс-служба председателя правления банка Сергея Черненко.

Как сообщал УНИАН, «Первый украинский международный банк» в 2012 году, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 1,3% – до 271,199 млн грн.

«Первый украинский международный банк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс», владеющую 92,24% акций банка.