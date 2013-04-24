«Райффайзен Банк Аваль» в 1 квартале увеличил прибыль в 8 раз

«Райффайзен Банк Аваль» в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, увеличил прибыль в 7,9 раза - до 83,94 млн грн, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, активы банка снизились на 3,78% - до 45,98 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 0,79%, до 25,87 млрд грн, обязательства - на 5,33%, до 39,23 млрд грн, средства клиентов выросли на 4,2% - до 28,97 млрд грн, собственный капитал - на 6,33%, до 6,75 млрд грн, уставный капитал - на 0,01%, до 3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Райффайзен Банк Аваль» в 2012 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличил прибыль в 10 раз - до 319,44 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 30,66 млн грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).