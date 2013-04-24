Доля иностранного капитала в банковской системе Украины сократилась до 38%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) сократилась до 38,3% (на 1 апреля 2013 года) с 39,5% (на 1 января 2013 года). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, за 2012 год количество банков с иностранным капиталом не изменилось, и на конец года составляло 53 банка из 177 зарегистрированных. Также не изменилось количество банков со 100%-ным иностранным капиталом – 22.

В сообщении указывается, что совокупный зарегистрированный уставный капитал банков страны в первом квартале т.г. снизился на 0,08% – до 175,061 млрд грн, регулятивный капитал вырос на 2,01% – до 182,505 млрд грн.

Как сообщал УНИАН,доля иностранного капитала в украинской банковской системе в 2012 году сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.