Просроченная задолженность по кредитам банков выросла на 5%

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в первом квартале 2013 года вырос на 5,23%, или 3,79 млрд грн, - до 76,31 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в первом квартале т.г. выросла на 0,43 п.п. - до 9,32%. Банки нарастили объем предоставленных кредитов на 0,39%, или 3,18 млрд грн, - до 818,50 млрд грн. Рост объемов предоставленных банками кредитов произошел, в основном, за счет роста кредитования субъектов хозяйствования на 1,7%, или 10,38 млрд грн, - до 619,58 млрд грн, при этом объемы кредитования физических лиц выросли на 0,01%, до 161,79 млрд грн. В первом квартале т.г. банки снизили объемы долгосрочных кредитов на 1,33%, или 5,25 млрд грн, - до 388,99 млрд грн.

Также сообщается, что в первом квартале 2013 г. банки увеличили вложения в ценные бумаги на 28,39%, или 27,35 млрд грн, - до 123,69 млрд грн. Объемы резервов под активные операции сократились на 1,37%, или 1,93 млрд грн, - до 139,39 млрд грн. Обязательства банков выросли на 1,39%, или 13,32 млрд грн, - до 971,19 млрд грн, в том числе средства юрлиц выросли на 1,96%, или 3,98 млрд грн, - до 206,53 млрд грн (из них срочные - 90,1 млрд грн), средства физлиц - на 5,63%, или 20,51 млрд грн, - до 384,51 млрд грн (из них срочные - 305,39 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2012 году сократился на 8,5% - до 72,52 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,71 п.п., до 8,89%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.