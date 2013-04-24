Банк «Финансы и кредит» направит 3,1 млн грн прибыли на покрытие убытков

Акционеры банка «Финансы и кредит» направят 3,1 млн грн прибыли по итогам 2012 года на покрытие убытков предыдущих лет, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, такое решение акционеры приняли на очередном общем собрании 16 апреля, на котором также был утвержден годовой отчет о финансовой деятельности банка за 2012 год и отчет ревизионной комиссии.

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Как сообщал УНИАН, банк «Финансы и кредит» в 2012 году получил 3,166 млн грн прибыли, тогда как по итогам 2011 года убыток банка составил 79,163 млн грн.

Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

Кредитный портфель банка на 1 апреля 2013 года составлял 20,5 млрд грн, объем средств на срочных депозитных счетах клиентов-физлиц - до 8,1 млрд грн, уставный капитал - 2,1 млрд грн. В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 1,51 млн грн.

Согласно информации на сайте банка, его основными акционерами на 1 января 2013 года являлись компании «Аскания» (46,55%) и F&C Realty (49,58%). В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.