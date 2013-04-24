Эксперт: ограничение наличных расчетов - недостаточная мера для развития безналички

Ограничение наличных расчетов не является достаточной мерой для развития безналичных платежей в Украине, полагает глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук.

По его словам, принятое Кабинетом министров Украины решение относительно установления в торговых объектах оборудования для расчетов платежными картами до конца 2012 года (постановление Кабмина №878 от 29 октября 2010 года — УНИАН) до сих пор не выполнено. «Этот вопрос не в компетенции Национального банка. Правительство должно еще раз вернуться к этому вопросу, поскольку невыполнение постановлений правительства без выяснения причин - недопустимо. Собственно, страдает само правительство из-за значительных теневых оборотов и неуплаченных налогов», - сказал банкир.

В.Лавренчук также прогнозирует, что установленное ограничение в 150 тыс. грн - это только первый этап, и в дальнейшем максимальный порог будет снижен, при этом он не видит проблемы в нововведении ни для малого и среднего бизнеса, ни для рядовых граждан. «Малый бизнес адаптируется, поскольку все понимают, что это неизбежно. А для физических лиц вопрос состоит только в том, чтобы пойти в банк и положить наличность на счет», - добавил банкир.

Как сообщал УНИАН,Национальный банк Украины намерен утвердить проект постановления об ограничении наличных расчетов в мае-июне текущего года без существенных изменений по итогам общественного обсуждения. Проект предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ограничение наличных расчетов может привести к подорожанию сельхозпродукции – эксперт