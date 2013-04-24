Решение по ограничению сроков возврата вкладов ликвидируемых банков вступило в силу

Решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц об ограничении тремя годами сроков обращений по возврату вкладов ликвидируемых банков вступило в действие, сообщила УНИАН пресс-служба фонда.

«19 апреля вступило в действие решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 7 марта 2013 года №15 «Относительно сроков обращения вкладчиков», - говорится в сообщении фонда.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ограничил сроки подачи обращений по возврату вкладов ликвидируемых банков тремя годами. Соответствующее постановление, утвержденное исполнительной дирекцией фонда 7 марта и зарегистрированное Минюстом 2 апреля, обнародовано на официальном сайте Верховной Рады в разделе нормативных документов по Фонду гарантирования.

Согласно постановлению, вкладчики банков, в отношении которых процедура ликвидации начата до принятия нового закона о системе гарантирования вкладов физических лиц (4 ноября 2012 года - УНИАН), могут обращаться в Фонд гарантирования для получения возмещения по вкладам в течение трех лет после того, как их вклады стали недоступными. Решение фонда вступает в действие с момента официального опубликования на официальной странице фонда в сети Интернет, в настоящее время документ на сайте фонда отсутствует.

Согласно информации фонда, в перечень банков, вкладчикам которых продолжаются выплаты, но процедура ликвидации начата до принятия нового законодательства о системе гарантирования вкладов, вошли: “Базис”, “Инновационно-промышленный банк”, “Столица”, “Соцком Банк”, “Владимирский”, “Диалогбанк”, “Синтез”, “Земельный банк”, “Ипобанк”, “Днестр”, “БИГ Энергия”, “Трансбанк”, “Арма”, “Украинский промышленный банк”, “Украинская финансовая группа”, “Восточно-Европейский банк”, “Банк регионального развития”, “Европейский”, “Национальный стандарт”, “Одесса-Банк”, “Причерноморье”, “Европейский банк развития и сбережений”.