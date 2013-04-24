В Украине операции с векселями практически приостановлены

Операции с векселями в Украине в настоящее время, в частности по итогам первого квартала 2013 года, практически приостановились.

Об этом сообщил журналистам председатель совета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) Дмитрий Леонов.

"На сегодня банки практически приостановили свои операции с векселями и, соответственно, снизили ликвидность данного инструмента", – отметил он.

По его словам, банки приостановили свою деятельность на этом рынке в связи с опасениями относительно возможных изменений в налоговом законодательстве.

Д.Леонов также отметил, что и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на сегодня практически утратила рычаги влияния на рынок данных ценных бумаг, поскольку отчетность по векселям сегодня не является обязательной.

По его словам, не владеет полной информацией о том, что происходит на рынке векселей, и Национальный банк Украины. "Фактически вексель оказался в практически непрозрачной зоне", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», предусматривающие введение финансового векселя для оформления задолженности, в том числе бюджетной.

Верховная Рада Украины 18 апреля приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры по финансовым векселям».

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