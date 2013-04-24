Межбанк в среду закрылся котировками 8,1345/8,1385 грн/долл.

В среду, 24 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов котировки гривни снизились по отношению к доллару США до 8,1390/8,1430 грн/долл., к 12:00 гривня укрепилась до 8,1345/8,1375 грн/долл., к закрытию торгов – незначительно снизилась, до 8,1345/8,1385 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,5735/10,5845 грн/евро, к 12:00 – до 10,5830/10,5930 грн/евро, к закрытию торгов – незначительно повысились, до 10,5815/10,5930 грн/евро.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к российскому рублю снизились до 0,2575/0,2579 грн/рубль, к 12:00 цены остались на том же уровне, к закрытию – снизились до 0,2583/0,2587 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4830 (-0.2275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2955/1,3330.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 23 апреля, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни снизились по отношению к доллару США до 8,1390/8,1430 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд – до 8,1400/8,1420 грн/долл., к закрытию торгов гривня укрепилась до 8,1350/8,1390 грн/долл.

На открытии торгов гривня снизилась по отношению к евро до 10,6360/10,6430 грн/евро, к 12:00 – укрепилась до 10,5660/10,5745 грн/евро, к закрытию торгов – снизилась до 10,5675/10,5790 грн/евро.

Также на открытии торгов гривня снизилась по отношению к российскому рублю до 0,2573/0,2577 грн/рубль, к 12:00 – укрепилась до 0,2564/0,2568 грн/рубль, к закрытию – снизилась до 0,2566/0,2570 грн/рубль.