«Укрсоцбанк» направит 25 тыс. грн прибыли на выплату дивидендов

Акционеры «Укрсоцбанка» приняли решение направить 25 тыс. грн прибыли по итогам 2012 года на выплату дивидендов по привилегированным акциям, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на ежегодном общем собрании 23 апреля, на котором была утверждена прибыль по итогам 2012 года в размере 14,8 млн грн по международным стандартам финансовой отчетности, при этом распределяться в учете будет 8 млн грн прибыли (согласно национальным стандартам).

Как сообщает пресс-служба банка, на выплату дивидендов по привилегированным акциям будет направлено 25,1 тыс. грн, в резервный фонд - 740,36 тыс. грн, остаток прибыли будет направлен в другие фонды банка.

Также на собрании акционеры переизбрали наблюдательный совет банка, в состав которого вошел Юргена Кульнигг вместо Массимилиано Фоссати. Акционеры определили основные направления деятельности банка на 2013 год, в том числе улучшение качества активов и услуг, повышение удовлетворенности клиентов, контроль за расходами, взвешенный риск-менеджмент.

Как сообщал УНИАН, «Укрсоцбанк» в 2012 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) получил прибыль в размере 14,81 млн грн, по национальным стандартам прибыль составила 8 млн грн.

«Укрсоцбанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 39,42 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 23,98 млрд грн, обязательства – 31,74 млрд грн, средства клиентов – 18,56 млрд грн, собственный капитал - 7,68 млрд грн, уставный капитал - 1,81 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 4,38 млн грн.

На 1 января 2013 года основными акционерами банка являлись украинская «Ферротрейд Интернешнл», прямое участие – 48,3958%, и UniCredit Bank Austria AG, прямое участие – 49,9663%, опосредованное – 48,3958%.