Кабмин предлагает упростить требования для начала оценочной деятельности

Кабинет министров предлагает внести изменения в действующее законодательство по вопросам оценки имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине и упростить требования для начала осуществления оценочной деятельности.

Соответствующий законопроект был одобрен сегодня на заседании правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

Как проинформировал министр юстиции Александр Лавринович, проектом предусматривается упростить требования для начала осуществления оценочной деятельности. В частности, предлагается исключить из закона «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» положения относительно необходимости прохождения стажировки и получения положительной рекомендации руководителя стажировки для получения квалификации оценщика.

Кроме того, предлагается усовершенствовать порядок и случаи проведения оценки; усовершенствовать порядок регулирования деятельности экзаменационных комиссий и наблюдательного совета; нормировать формирование и ведение Государственного реестра оценщиков и субъектов оценочной деятельности.

Результатом принятия этого проекта закона станет расширение доступа к профессии оценщика. Кроме того, законопроект призван устранить из действующего законодательства положения, которые создавали проблемные ситуации на рынке оценочных услуг, отметили в Минюсте.